ПСЖ забил больше всех из топ-5 европейских лиг

ПСЖ забил в текущем сезоне больше голов любой другой команды, выступающей в пяти ведущих европейских чемпионатах.

Так, на счету парижан на конец сезона во французской Лиге 1 значится 108 результативных ударов. Это на два гола больше, нежели забил "Манчестер Сити", ставший вторым в рейтинге, и на девять больше, чем имеется в активе каталонской "Барселоны".

Напомним, президент ПСЖ исключил продажу Мбаппе. | soccernews.ru