ПСЖ задумался о продаже Паредеса
Во время летнего трансферного окна ПСЖ может продать полузащитника Леандро Паредеса, сообщает Le Parisien.
По сведениям издания, парижане собираются усилить центр поля высококлассным футболистом, которому аргентинец наверняка будет проигрывать конкуренцию.
Напомним, что ПСЖ купил Паредеса в январе у "Зенита" за 40 миллионов евро, хавбек сыграл за "красно-синих" 22 матча и сделал 2 ассиста.
Французский гранд хочет вернуть потраченные на игрока деньги, что может стать препятствием для его ухода.
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