ПСЖ задумался о продаже Паредеса

1 Теги псжлеандро паредестрансферы

ПСЖ задумался о продаже Паредеса

Во время летнего трансферного окна ПСЖ может продать полузащитника Леандро Паредеса, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, парижане собираются усилить центр поля высококлассным футболистом, которому аргентинец наверняка будет проигрывать конкуренцию.

Напомним, что ПСЖ купил Паредеса в январе у "Зенита" за 40 миллионов евро, хавбек сыграл за "красно-синих" 22 матча и сделал 2 ассиста.

Французский гранд хочет вернуть потраченные на игрока деньги, что может стать препятствием для его ухода.

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Комментарии

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leonidbobrov

Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog

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