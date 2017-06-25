ПСЖ заинтересовался беком "Сосьедада" Берчиче

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ПСЖ заинтересовался беком "Сосьедада" Берчиче

ПСЖ проявляет интерес к защитнику "Реала Сосьедад" Юри Берчиче, сообщает Marca.

По сведениям издания, парижский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте игрока составляет 30 миллионов евро.

27-летний Берчиче выступает за "Реал Сосьедад" с 2012 года, провел за клуб 88 матчей и забил 3 гола.

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