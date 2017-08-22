ПСЖ заинтересовался хавбеком "Реала"

Французский ПСЖ заинтересовался полузащитником мадридского "Реала" Маркосом Льоренте, информирует AS.

По сведениям издания, парижане рассматривают 22-летнего хавбека королевского клуба в качестве альтернативы одной из главных своих трансферных целей Фабиньо из "Монако". Учитывая высокую конкуренцию за место в стартовом составе "сливочных", вполне возможно, что чемпион Испании будет готов отпустить Льоренте во Францию.

Напомним, ПСЖ разработал план по подписанию Мбаппе без нарушения финансового Fair Play. | soccernews.ru