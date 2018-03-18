ПСЖ заинтересовался хавбеком "Шахтера"

Французский ПСЖ заинтересовался полузащитником донецкого "Шахтера" Фредом, информирует Daily Star.

По сведениям источника, ближайшим летом парижане будут готовы составить конкуренцию манчестерским "Юнайтед" и "Сити" в борьбе за подписание 25-летнего хавбека "горняков".

В нынешнем сезоне Фред забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи в 28 матчах за "Шахтер".

Напомним, Неймар решил остаться в ПСЖ. | soccernews.ru