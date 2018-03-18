ПСЖ заинтересовался хавбеком "Шахтера"

Теги псжманчестер юнайтедманчестер ситишахтер донецкфред

ПСЖ заинтересовался хавбеком "Шахтера"Французский ПСЖ заинтересовался полузащитником донецкого "Шахтера" Фредом, информирует Daily Star.

По сведениям источника, ближайшим летом парижане будут готовы составить конкуренцию манчестерским "Юнайтед" и "Сити" в борьбе за подписание 25-летнего хавбека "горняков".

В нынешнем сезоне Фред забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи в 28 матчах за "Шахтер".

Напомним, Неймар решил остаться в ПСЖ. | soccernews.ru

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