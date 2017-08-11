ПСЖ заинтересован в еще одном игроке "Монако"

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ПСЖ заинтересован в еще одном игроке "Монако"

Полузащитник "Монако" Фабиньо попал в сферу интересов ПСЖ, сообщает Gianlucadimarzio.com.

По информации ресурса, парижане имеют неплохой шанс на подписание игрока. Сообщается, что в случае прихода Фабиньо ПСЖ может покинуть Блез Матюиди.

Напомним, что ПСЖ также интересуется форвардом "Монако" Килианом Мбаппе.

Читайте также: ПСЖ предлагал за Мбаппе 155 миллионов евро, "Монако" требует больше. | http://soccernews.ru  

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