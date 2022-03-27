ПСЖ заинтересован в Лукаку

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ПСЖ заинтересован в Лукаку

Фото: твиттер Лукаку\Автор неизвестен

Будущее нападающего сборной Бельгии и лондонского "Челси" Ромелу Лукаку остается неопределенным на фоне его проблем в стане "синих" и интереса топ-клубов Европы.

Как сообщает портал Football Insider, "Пари Сен-Жермен" добавил бельгийца в список своих целей на усиление атаки в летнее трансферное окно.

По информации источника, парижанам нужен новый форвард после ухода Килиана Мбаппе и они хотят соблазнить Лукаку не только гарантированным место в основе, но большой зарплатой. 

Напомним, что прошлым летом "Челси" заплатил за Ромелу 115 миллионов евро миланскому "Интеру".

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Лео нуждается в большом и толстом. Это очевидно.

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