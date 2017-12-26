ПСЖ заинтересован в обмене игроками с "Арсеналом"

Французский ПСЖ заинтересован в обмене игроками в зимнее трансферное окно с лондонским "Арсеналом", информирует Daily Mail.

По сведениям источника, парижане желают заполучить в свои ряды форварда "канониров" Алексиса Санчеса. Поэтому, чтобы убедить англичан расстаться со своим ключевым игроком уже в январе, ПСЖ будет готов включить в сделку по чилийцу своего вингера Юлиана Дракслера.

Напомним, во время игр против ПСЖ Перес планирует обсудить возможный трансфер Неймара. | soccernews.ru