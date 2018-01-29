ПСЖ заинтересован в обмене игроками с "Атлетико"

Теги псжян облакатлетико мадридгонсалу гедеш

ПСЖ заинтересован в обмене игроками с "Атлетико"Французский ПСЖ заинтересован в обмене игроками с мадридским "Атлетико", информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям источника, парижане намерены подписать голкипера "матрасников" Яна Облака. При этом в сделку по словенцу они готовы будут включить своего вингера Гонсалу Гедеша, который нынешний сезон на правах аренды проводит в "Валенсии".

Напомним, ПСЖ прописал в контракте Неймара сумму отступных. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Аталанта" принимает "Ювентус" в первом полуфинальном мате Кубка Италии

"Аталанта" принимает "Ювентус" в первом полуфинальном мате Кубка Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 21 57
2 Атлетико Мадрид 21 46
3 Валенсия 21 40
4 Реал Мадрид 20 38
5 Вильярреал 21 37
6 Севилья 21 33
7 Эйбар 21 29
8 Сельта Виго 20 28
9 Хетафе 21 28
10 Жирона 21 28
11 Леганес 20 28
12 Атлетик Бильбао 21 27
13 Бетис 20 27
14 Эспаньол 21 24
15 Реал Сосьедад 21 23
16 Леванте 21 19
17 Алавес 21 19
18 Депортиво Ла-Корунья 21 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов