ПСЖ заинтересован в обмене игроками с "Атлетико"

Французский ПСЖ заинтересован в обмене игроками с мадридским "Атлетико", информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям источника, парижане намерены подписать голкипера "матрасников" Яна Облака. При этом в сделку по словенцу они готовы будут включить своего вингера Гонсалу Гедеша, который нынешний сезон на правах аренды проводит в "Валенсии".

Напомним, ПСЖ прописал в контракте Неймара сумму отступных. | soccernews.ru