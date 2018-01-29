ПСЖ заинтересован в обмене игроками с "Атлетико"
Французский ПСЖ заинтересован в обмене игроками с мадридским "Атлетико", информирует Le 10 Sport.
Так, по сведениям источника, парижане намерены подписать голкипера "матрасников" Яна Облака. При этом в сделку по словенцу они готовы будут включить своего вингера Гонсалу Гедеша, который нынешний сезон на правах аренды проводит в "Валенсии".
Напомним, ПСЖ прописал в контракте Неймара сумму отступных. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|21
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|46
|3
|Валенсия
|21
|40
|4
|Реал Мадрид
|20
|38
|5
|Вильярреал
|21
|37
|6
|Севилья
|21
|33
|7
|Эйбар
|21
|29
|8
|Сельта Виго
|20
|28
|9
|Хетафе
|21
|28
|10
|Жирона
|21
|28
|11
|Леганес
|20
|28
|12
|Атлетик Бильбао
|21
|27
|13
|Бетис
|20
|27
|14
|Эспаньол
|21
|24
|15
|Реал Сосьедад
|21
|23
|16
|Леванте
|21
|19
|17
|Алавес
|21
|19
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|21
|17
|19
|Лас Пальмас
|21
|14
|20
|Малага
|21
|13