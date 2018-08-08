ПСЖ заинтересован в обмене игроками с "Миланом", информирует Corriere dello Sport.

Так, по сведениям издания, парижане планируют предложить "россонери" своего вингера Юлиана Дракслера. В обратном же направлении чемпион Франции желает заполучить защитника итальянского гранда Кристиана Родригеса.

Напомним, ПСЖ отказался от своих притязаний на хавбека "Челси". | soccernews.ru