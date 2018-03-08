ПСЖ заинтересован в обмене своего ключевого игрока на хавбека "Реала"

Теги марко верраттиискореал мадридпсж

ПСЖ заинтересован в обмене своего ключевого игрока на хавбека "Реала"Ближайшим летом французский ПСЖ может обменяться игроками с мадридским "Реалом", информирует испанская пресса.

Сообщается, что в стане парижан не довольны выступлениями в текущем сезоне своего полузащитника Марко Верратти. Поэтому в клубе рассматривают вариант с его возможным обменом на хавбека королевского клуба Иско, который уже долгое время входит в сферу интересов французского гранда.

Напомним, президент ПСЖ определился с приоритетным кандидатом на замену Эмери. | soccernews.ru

комментарии
эльдархан

это тот долб..б который получил красную на ровном м есте и оставил свою команду в меньшинстве ?? и нах он нужен реалу тем более обмен на иско??

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3 Реал Мадрид 27 54
4 Валенсия 27 53
5 Севилья 27 45
6 Вильярреал 27 41
7 Жирона 27 40
8 Эйбар 27 39
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12 Реал Сосьедад 27 33
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