ПСЖ заинтересован в обмене своего ключевого игрока на хавбека "Реала"

Ближайшим летом французский ПСЖ может обменяться игроками с мадридским "Реалом", информирует испанская пресса.

Сообщается, что в стане парижан не довольны выступлениями в текущем сезоне своего полузащитника Марко Верратти. Поэтому в клубе рассматривают вариант с его возможным обменом на хавбека королевского клуба Иско, который уже долгое время входит в сферу интересов французского гранда.

Напомним, президент ПСЖ определился с приоритетным кандидатом на замену Эмери. | soccernews.ru