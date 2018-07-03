ПСЖ заинтересован в переходе Роналду в "Ювентус"

ПСЖ заинтересован в переходе ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду в туринский "Ювентус".

По сведениям Marca, парижане надеются получить выгоду с трансфера 33-летнего португальца на "Альянц Стэдиум". В частности, в стане чемпионов Франции рассчитывают, что приход португальца "откроет двери" для ухода из стана "старой синьоры" аргентинского форварда Гонсало Игуаина, в подписании которого ПСЖ собственно и заинтересован.

Напомним, в случае продажи Неймара, ПСЖ предпримет попытку подписать ключевого игрока "Барселоны". | soccernews.ru