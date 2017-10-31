ПСЖ заинтересован в подписании двух ключевых хавбеков "Реала"

Французский ПСЖ заинтересован в подписании двух ключевых полузащитников мадридского "Реала", информирует football.fr.

По сведениям источника, парижане рассматривают вариант с приобретением не только Иско, за которого они готовы отдать своих вингеров Юлиана Дракслера и Гонсалу Гуэдеша, но и Каземиро, который должен стать заменой 35-летнему Тьяго Мотте.

Напомним, СМИ сообщили о конфликте Марсело и Модрича. | soccernews.ru