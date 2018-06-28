ПСЖ заинтересован в подписании еще одного итальянского вратаря, информирует испанская пресса.

Так, помимо скорого вероятного заключения сделки с голкипером туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффоном, парижане также планируют предпринять попытки подписать стража ворот "Милан" Джанлуиджи Доннарумму.

Напомним, ПСЖ в течение ближайшего года должен будет продать игроков минимум на 100 миллионов евро. | soccernews.ru