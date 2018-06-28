ПСЖ заинтересован в подписании еще одного итальянского вратаря

Теги псжджанлуиджи доннаруммаджанлуиджи буффон

ПСЖ заинтересован в подписании еще одного итальянского вратаряПСЖ заинтересован в подписании еще одного итальянского вратаря, информирует испанская пресса.

Так, помимо скорого вероятного заключения сделки с голкипером туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффоном, парижане также планируют предпринять попытки подписать стража ворот "Милан" Джанлуиджи Доннарумму.

Напомним,  ПСЖ в течение ближайшего года должен будет продать игроков минимум на 100 миллионов евро. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Дневник Чемпионата Мира. День пятнадцатый: конец группового этапа, страшный сон Африки, пародия на фейр-плей и "эффектное" празднование гола от Миши Батшуайи

Дневник Чемпионата Мира. День пятнадцатый: конец группового этапа, страшный сон Африки, пародия на фейр-плей и "эффектное" празднование гола от Миши Батшуайи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
Полная таблица

топ-5 тегов