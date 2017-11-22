ПСЖ заинтересован в подписании хавбека "Манчестер Юнайтед"

Теги псжманчестер юнайтедмаруан феллаинитьяго мотта

ПСЖ заинтересован в подписании хавбека "Манчестер Юнайтед"Французский ПСЖ заинтересован в подписании полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллаини.

Как информирует le10sport, парижане рассматривают кандидатуру 30-летнего хавбека в качестве замены своему ветерану Тьяго Мотте. При этом "красно-синие" рассчитывают подписать бельгийца следующим летом, когда у него истечет срок действия контракта с его клубом и он получит статус свободного агента.

Напомним, футболисты ПСЖ подарили Мбаппе маску черепашки-ниндзя. | soccernews.ru

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