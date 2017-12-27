ПСЖ заинтересован в подписании хавбека "Манчестер Юнайтед"

Французский ПСЖ заинтересован в подписании полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллаини.

Однако, как информирует Daily Star, помимо парижан видеть 30-летнего хавбека "красных дьяволов" в своих рядах также желают турецкий "Бешикташ", лондонский "Арсенал" и итальянская "Рома".

В нынешнем сезоне Феллаини забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу в 12 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, ПСЖ готов потратить 150 миллионов евро на хавбека "Реала". | soccernews.ru