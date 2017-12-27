ПСЖ заинтересован в подписании хавбека "Манчестер Юнайтед"
Французский ПСЖ заинтересован в подписании полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллаини.
Однако, как информирует Daily Star, помимо парижан видеть 30-летнего хавбека "красных дьяволов" в своих рядах также желают турецкий "Бешикташ", лондонский "Арсенал" и итальянская "Рома".
В нынешнем сезоне Феллаини забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу в 12 матчах за "Манчестер Юнайтед".
Напомним, ПСЖ готов потратить 150 миллионов евро на хавбека "Реала". | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
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|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
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|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
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