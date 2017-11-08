ПСЖ заинтересован в подписании хавбека "Ромы"

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ПСЖ заинтересован в подписании хавбека "Ромы"Французский ПСЖ заинтересован в подписании полузащитника итальянской "Ромы" Лоренцо Пеллегрини, информирует TuttoMercatoWeb.

По сведениям источника, парижане проявляют серьезный интерес к 21-летнему хавбеку "волков", заполучить которого они рассчитывают уже следующим летом.

В нынешнем сезоне Пеллегрини отметился 3 результативными передачами в 13 матчах за "Рому".

Напомним, ПСЖ придется продать игроков на 80 миллионов евро, чтобы вписаться в правила ФФП. | soccernews.ru

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