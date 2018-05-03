ПСЖ заинтересован в подписании ключевого игрока "Барселоны"

Теги самюэль умтитибарселонапсж

ПСЖ заинтересован в подписании ключевого игрока "Барселоны"ПСЖ заинтересован в подписании ключевого защитника каталонской "Барселоны" Самюэля Умтити, информирует Marca.

По сведениям издания, парижане будут готовы выплатить за 24-летнего бека "сине-гранатовых" сумму отступных в размере 60-ти миллионов евро, если тот не сумеет договориться со своим клубом о продлении действующего контракта. Однако препятствием на пути возможного переезда Умтити на "Парк де Пренс" могут стать проблемы французского гранда с соответствием правилу финансового Fair Play.

Напомним, капитан ПСЖ едва не умер в России несколько лет назад. | soccernews.ru

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