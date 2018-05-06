ПСЖ заинтересован в подписании ключевого игрока "Барселоны"

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ПСЖ заинтересован в подписании ключевого игрока "Барселоны"ПСЖ проявляет интерес к защитнику каталонской "Барселоны" Самюэлю Умтити, информирует испанская пресса.

Сообщается, что парижане будут готовы подписать 24-летнего бека "сине-гранатовых" ближайшим летом, если он сможет договориться со своим клубом о продлении действующего контракта.

В нынешнем сезоне Умтити забил 1 мяч в 39 матчах за "Барселону".

Напомним, Эмери рассказал о деталях перехода Мбаппе в ПСЖ. | soccernews.ru

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