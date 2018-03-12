ПСЖ заинтересован в подписании трех ключевых игроков "Челси"

Французский ПСЖ заинтересован в подписании сразу трех ключевых игроков лондонского "Челси", информирует FootMercato.

По сведениям источника, по окончанию текущего сезона парижане могут предпринять попытки заполучить голкипера "аристократов" Тибо Куртуа, их полузащитника Н'Голо Канте, а также вингера Эдена Азара. Однако большим препятствием на пути возможного переезда футболистов "синих" на "Парк де Пренс" является их нежелание менять АПЛ на Лигу 1.

Напомним, летом ПСЖ может установить новый мировой трансферный рекорд. | soccernews.ru