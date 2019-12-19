ПСЖ заинтересован в приглашении Гвардиолы

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может возглавить ПСЖ, сообщает Le10Sport.

По информации источника, владельцы французского клуба хотят видеть испанца у руля команды.

Известно, что пригласить Гвардиолу руководителям парижан посоветовал работающий в Катаре экс-полузащитник "Барселоны" Хави.

Сейчас ПСЖ тренирует немец Томас Тухель, чей контракт рассчитан до 2021 года.

Гвардиола также связан с "Манчестер Сити" договором до завершения сезона 2020/21.

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