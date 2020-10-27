ПСЖ заинтересован в услугах Зидана

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ПСЖ заинтересован в услугах Зидана

ПСЖ изучает возможность приглашения главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, в последние недели представители парижан контактировали с 48-летним специалистом.

Контракт французского наставника со "сливочными" рассчитан до июня 2022 года.

Зидан возглавлял "Реал" с января 2016 по май 2018 года, в марте 2019-го вернулся на тренерский мостик королевского клуба. В его активе 11 трофеев.

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