ПСЖ заинтересован в возвращении Анчелотти

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ПСЖ заинтересован в возвращении Анчелотти

Наставник "Наполи" Карло Анчелотти может вернуться в ПСЖ, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, стороны уже контактировали и 60-летний итальянец выразил готовность возглавить парижан.

Сейчас внутри "Наполи" много проблем, поэтому звёздный тренер может остаться без работы уже по ходу сезона.

Анчелотти тренировал ПСЖ с 2011 по 2013 год и выиграл с командой чемпионство в сезоне 2012/13.

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