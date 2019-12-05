ПСЖ заинтересован в возвращении Анчелотти
Наставник "Наполи" Карло Анчелотти может вернуться в ПСЖ, сообщает Foot Mercato.
По информации источника, стороны уже контактировали и 60-летний итальянец выразил готовность возглавить парижан.
Сейчас внутри "Наполи" много проблем, поэтому звёздный тренер может остаться без работы уже по ходу сезона.
Анчелотти тренировал ПСЖ с 2011 по 2013 год и выиграл с командой чемпионство в сезоне 2012/13.
Не пропустите: Мбаппе определится со своим будущим летом 2020 года. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Смертин стал виновником ДТП. Ему грозит арест и лишение прав
-
Два топ-клуба РПЛ поспорят за защитника "Севильи"
-
"Ливерпуль" повторил историческое достижение "Манчестер Сити"
-
"Зенит" не платит зарплату Кокорину
-
Corriere dello Sport анонсировало матч "Интер" - "Рома" расистской обложкой
-
Сульшер назвал неприкасаемого игрока "Манчестер Юнайтед"
-
Клопп одержал 100 побед в АПЛ быстрее Фергюсона и Венгера
-
"Лестер" повторил клубный рекорд 57-летней давности
-
1
Моуринью прокомментировал поведение фанатов "Манчестер Юнайтед" во время матча с "Тоттенхэмом"
-
Зинченко назвал клуб, за который мечтал выступать в детстве
-
Семак высказался о ситуации с оскорблениями Дзюбы
-
Алли назвал причину поражения "Тоттенхэма" от "Манчестер Юнайтед"
-
ПСЖ заинтересован в возвращении Анчелотти
-
2
"Ливерпуль" установил клубный рекорд по беспроигрышной серии в АПЛ
-
Главные новости дня: 4 декабря
-
2
Моуринью прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед"
-
Футболист "Манчестер Юнайтед" травмировал Моуринью
-
2
"Ливерпуль" вышел победителем из мерсисайдского дерби
-
Голы Мбаппе и Неймара принесли ПСЖ победу над "Нантом"
-
"Удинезе" пробился в 1/8 финала Кубка Италии, обыграв "Болонью"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|14
|37
|2
|Ювентус
|14
|36
|3
|Лацио
|14
|30
|4
|Рома
|14
|28
|5
|Кальяри
|13
|25
|6
|Аталанта
|14
|25
|7
|Наполи
|14
|20
|8
|Парма
|14
|18
|9
|Хеллас Верона
|14
|18
|10
|Торино
|14
|17
|11
|Милан
|14
|17
|12
|Болонья
|14
|16
|13
|Фиорентина
|14
|16
|14
|Сассуоло
|13
|14
|15
|Лечче
|14
|14
|16
|Удинезе
|14
|14
|17
|Сампдория
|13
|12
|18
|Дженоа
|14
|10
|19
|СПАЛ
|14
|9
|20
|Брешия
|13
|7