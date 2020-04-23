ПСЖ занял принципиальную позицию по будущему Мбаппе

Стала известна позиция руководства ПСЖ касательно будущего форварда Килиана Мбаппе.

По информации AS, 21-летний футболист точно не будет продан, вне зависимости от размера поступивших по нему предложений.

В парижском клубе надеются договориться с нападающим о продлении контракта, истекающего в 2022 году. Если же заключить с французом новое соглашение не удастся, то его заставят полностью отработать действующее.

За ситуацией внимательно следит мадридский "Реал", который интересуется Мбаппе не первый год.

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