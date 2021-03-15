ПСЖ запретил Паредесу говорить о Месси

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ПСЖ запретил Паредесу говорить о Месси

Аргентинский полузащитник ПСЖ Леандро Паредес сообщил, что руководство парижского клуба запретило ему говорить о возможном переходе в команду форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

"Руководство ПСЖ запретило меня не говорить о Месси. Мою позицию назвали неуважительной, хотя я не согласен с этим. Лео сам примет решение в конце сезона", — приводит слова Паредеса Le Journal Du Dimanche.

Ранее сообщалось, что "Пари Сен-Жермен" намерен в летнее трансферное окно подписать контракт с Месси, который может стать свободным агентом. Также форвардом интересуется "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 35 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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