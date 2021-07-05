"ПСЖ" завершает трансфер Хакими

Фото: инстаграм Хакими/Автор неизвестен

Джанлука Ди Марцио сообщил некоторые детали переговоров "ПСЖ" и миланского "Интера" по трансферу марокканского футболиста Ашрафа Хакими.

По информации источника, полузащитник уже отправился в Париж для прохождения медосмотра и подписания контракта, а посредник Давиде Липпи, в свою очередь прибыл в офис "Интера".

Сообщается о следующих условиях перехода: "ПСЖ" заплатит за Хакими 60 миллионов евро, еще 8 миллионов – бонусы, которые легко активировать, еще 3 миллиона – трудновыполнимые бонусы.

В прошедшем сезоне Хакими сыграл 37 матчей за "Интер" в Серии А, в которых забил 7 голов и отдал 8 голевых передач.

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