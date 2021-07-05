"ПСЖ" завершает трансфер Хакими

Теги интер миланхакими ашрафпсж

"ПСЖ" завершает трансфер ХакимиФото: инстаграм Хакими/Автор неизвестен

Джанлука Ди Марцио сообщил некоторые детали переговоров "ПСЖ" и миланского "Интера" по трансферу марокканского футболиста Ашрафа Хакими.

По информации источника, полузащитник уже отправился в Париж для прохождения медосмотра и подписания контракта, а посредник Давиде Липпи, в свою очередь прибыл в офис "Интера".

Сообщается о следующих условиях перехода: "ПСЖ" заплатит за Хакими 60 миллионов евро, еще 8 миллионов – бонусы, которые легко активировать, еще 3 миллиона – трудновыполнимые бонусы. 

В прошедшем сезоне Хакими сыграл 37 матчей за "Интер" в Серии А, в которых забил 7 голов и отдал 8 голевых передач.

Также не пропустите: Дембеле высказался о расистком скандале со своим участием.| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Луис Энрике высказался перед матчем со сборной Италии в полуфинале Евро-2020

Луис Энрике высказался перед матчем со сборной Италии в полуфинале Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов