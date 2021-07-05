"ПСЖ" завершает трансфер Хакими
Фото: инстаграм Хакими/Автор неизвестен
Джанлука Ди Марцио сообщил некоторые детали переговоров "ПСЖ" и миланского "Интера" по трансферу марокканского футболиста Ашрафа Хакими.
По информации источника, полузащитник уже отправился в Париж для прохождения медосмотра и подписания контракта, а посредник Давиде Липпи, в свою очередь прибыл в офис "Интера".
Сообщается о следующих условиях перехода: "ПСЖ" заплатит за Хакими 60 миллионов евро, еще 8 миллионов – бонусы, которые легко активировать, еще 3 миллиона – трудновыполнимые бонусы.
В прошедшем сезоне Хакими сыграл 37 матчей за "Интер" в Серии А, в которых забил 7 голов и отдал 8 голевых передач.
Также не пропустите: Дембеле высказался о расистком скандале со своим участием.| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Манчини поделился мнением о тики-таке
-
Луис Энрике высказался перед матчем со сборной Италии в полуфинале Евро-2020
-
Гвардиола раскритиковал вызов Педри на Олимпийские игры
-
Манчини высказался перед матчем со сборной Испании в полуфинале Евро-2020
-
"Айнтрахт" перехватил трансферную цель ЦСКА и "Краснодара"
-
"ПСЖ" завершает трансфер Хакими
-
Дембеле высказался о расистском скандале со своим участием
-
1
Гризманн высказался об обвинениях в расизме в отношении азиатов
-
Спинаццола огласил результаты своей операции на ахилле
-
"Атлетико" объявил о трансфере португальского таланта
-
В "Химках" прокомментировали срыв трансфера Ари
-
"Атлетико" показал форму на следующий сезон
-
"Сельта" усилилась форвардом сборной Аргентины
-
Два турецких топ-клуба поборются за Ярмоленко
-
Владелец "Наполи" высказался о возможном уходе Инсинье
-
1
Роналду близок к продлению контракта с "Ювентусом"
-
Федун высказался о будущем Крала в "Спартаке"
-
Мостовой ярко высказался о возможном назначении Тедеско в сборную России
-
"Спартак" одержал первую победу под руководством Руя Витории
-
Федун рассказал, почему Тиль не заиграл в "Спартаке"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17