ПСЖ завершает выступление в Международном кубке чемпионов матчем с "Ювентусом"
ПСЖ – "Ювентус"
Стадион: "Хард Рок"
Начало матча: 04:00
Французский ПСЖ в заключительном для себя матче Международного кубка чемпионов встретится с "Ювентусом". На этот раз действующий победитель выступил в США неудачно. Команда Эмери выиграла по пенальти у "Ромы", а также в результативном матче уступила "Тоттенхэму", в итоге с двумя очками ПСЖ занимает пятое место. Всю прошедшую недели руководство французского клуба всю прошедшую неделю пыталось урегулировать трансфер форварда "Барселоны" Неймара, однако, похоже, бразилец все же останется в каталонском клубе. В этой связи ПСЖ нужно будет подумать об альтернативном варианте. Звездных нападающих, которых можно было бы купить в это межсезонье не так много, самый реальный кандидат – Алексис Санчес из "Арсенала".
"Ювентус" провел в США только один матч, туринцы проиграли со счетом 1:2 "Барселоне". Чемпион Италии в это межсезонье понес существенные потери в обороне в лице ушедшего как раз в ПСЖ Дани Алвеса, а также Леонардо Бонуччи, который отправился в "Милан". В обратном направлении последовал Маттиа Де Шильо, однако, вряд ли он может считаться равноценной заменой. Итальянец создаст конкуренцию Лихтштайнеру, но не факт, что застолбит за собой место в основе и станет незаменимым игроком. Вместе с тем, осиротел центр обороны. Остался Кьеллини, также есть Барцальи, но ему 36 лет, Даниэле Ругани же еще молодой, хотя и очень перспективный. Также "Ювентус" выкупил у "Баварии" Мехди Бенатия, но марокканец не слишком впечатлял, находясь в туринском клубе в аренде, поэтому равноценной заменой Бонуччи его назвать нельзя. Ходят слухи об интересе туринцев к защитнику "Боруссии" Папастатопулосу, однако дортмундская команда не намерена расставаться со своим игроком.
Среди других трансферов стоит выделить аренду Дугласа Косты, окончательный выкуп контракта Хауна Куадрадо, а также приобретение Федерико Бернардески. Фланги атаки "Ювентуса" получили серьезное укрепление.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой восемь официальных матчей: 6 побед у "Ювентуса", еще дважды команды сыграли вничью.
ПСЖ и "Ювентус" один раз встречались между собой в финале Еврокубка. В 1996 году они разыграли между собой Суперкубок УЕФА. "Ювентус" был действующим обладателем Лиги чемпионов, а ПСЖ – Кубка обладателей кубков. В первой встрече в Париже туринцы победили со счетом 1:6, а в Италии выиграли 3:1.
Ориентировочные составы:
ПСЖ: Ареола, Курзава, Маркиньос, Силва, Алвес, Мотта, Рабио, Матюиди, Пасторе Гуэдеш, Лукас.
"Ювентус": Буффон, Кьеллини, Сандро, Де Шильо, Ругани, Пьянич, Хедира, Куадрадо, Манджукич, Коста, Дибала.
Прогноз на матч:
ПСЖ в этом турнире выступает не очень удачно, команда имеет проблемы в обороне, что наглядно показал "Тоттенхэм". "Ювентус" еще более серьезный соперник, скорее всего, туринцы сумеют одержать победу в этой игре.
Букмекеры предлагают на победу "Ювентуса" коэффициент 2.30, на ПСЖ – 3.10, на ничью – 3.70.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|91
|2
|Рома
|38
|87
|3
|Наполи
|38
|86
|4
|Аталанта
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|70
|6
|Милан
|38
|63
|7
|Интер Милан
|38
|62
|8
|Фиорентина
|38
|60
|9
|Торино
|38
|53
|10
|Сампдория
|38
|48
|11
|Кальяри
|38
|47
|12
|Сассуоло
|38
|46
|13
|Удинезе
|38
|45
|14
|Кьево
|38
|43
|15
|Болонья
|38
|41
|16
|Дженоа
|38
|36
|17
|Кротоне
|38
|34
|18
|Эмполи
|38
|32
|19
|Палермо
|38
|26
|20
|Пескара
|38
|18