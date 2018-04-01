ПСЖ завоевал 16 из 18 последних трофеев во Франции

ПСЖ разгромил "Монако" (3:0) в рамках финального матча Кубка французской лиги.

Как сообщает Gracenote Live, ПСЖ завоевал 16 из 18 последних трофеев во французских турнирах (чемпионат, Кубок, Кубок лиги и Суперкубок).

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