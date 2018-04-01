ПСЖ завоевал 16 из 18 последних трофеев во Франции

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ПСЖ завоевал 16 из 18 последних трофеев во Франции

ПСЖ разгромил "Монако" (3:0) в рамках финального матча Кубка французской лиги.

Как сообщает Gracenote Live, ПСЖ завоевал 16 из 18 последних трофеев во французских турнирах (чемпионат, Кубок, Кубок лиги и Суперкубок).

Смотрите также обзор матча ПСЖ - "Монако". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 31 83
2 Монако 30 66
3 Марсель 31 62
4 Лион 31 60
5 Монпелье 31 45
6 Ренн 30 45
7 Ницца 31 45
8 Нант 31 44
9 Сент-Этьен 31 42
10 Генгам 31 38
11 Дижон 31 38
12 Бордо 31 37
13 Анжер 31 35
14 ФК Кан 31 35
15 Амьен 31 34
16 Страсбур 31 33
17 Тулуза 31 30
18 Труа 31 29
19 Лилль 31 28
20 Метц 31 22
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