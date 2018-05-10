ПСЖ ждет наказания от УЕФА за нарушение правила финансового Fair Play
ПСЖ ждет наказания от УЕФА за нарушение правила финансового Fair Play, информирует El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, парижане уже смирились с тем, что Союз европейских футбольных ассоциаций признает их вину в предоставлении ложных сведений по своим спонсорским контрактам. Однако чемпионы Франции все же надеются, что мерой наказания для них будет лишь штраф без наложения ограничения на подписание новых игроков и исключения из еврокубков.
Напомним, "Nike" официально представил игровую форму ПСЖ на сезон 2018/2019. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|36
|92
|2
|Лион
|36
|75
|3
|Монако
|36
|74
|4
|Марсель
|36
|73
|5
|Ренн
|36
|54
|6
|Сент-Этьен
|36
|52
|7
|Ницца
|36
|51
|8
|Монпелье
|36
|49
|9
|Бордо
|36
|49
|10
|Нант
|36
|46
|11
|Генгам
|36
|46
|12
|Дижон
|36
|45
|13
|Амьен
|36
|42
|14
|Анжер
|36
|41
|15
|ФК Кан
|36
|37
|16
|Лилль
|36
|35
|17
|Страсбур
|36
|35
|18
|Тулуза
|36
|34
|19
|Труа
|36
|32
|20
|Метц
|36
|26