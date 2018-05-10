ПСЖ ждет наказания от УЕФА за нарушение правила финансового Fair Play

Теги псж

ПСЖ ждет наказания от УЕФА за нарушение правила финансового Fair PlayПСЖ ждет наказания от УЕФА за нарушение правила финансового Fair Play, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, парижане уже смирились с тем, что Союз европейских футбольных ассоциаций признает их вину в предоставлении ложных сведений по своим спонсорским контрактам. Однако чемпионы Франции все же надеются, что мерой наказания для них будет лишь штраф без наложения ограничения на подписание новых игроков и исключения из еврокубков.

Напомним, "Nike" официально представил игровую форму ПСЖ на сезон 2018/2019. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Черчесов назначил капитана сборной России на ЧМ-2018

Черчесов назначил капитана сборной России на ЧМ-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 36 92
2 Лион 36 75
3 Монако 36 74
4 Марсель 36 73
5 Ренн 36 54
6 Сент-Этьен 36 52
7 Ницца 36 51
8 Монпелье 36 49
9 Бордо 36 49
10 Нант 36 46
11 Генгам 36 46
12 Дижон 36 45
13 Амьен 36 42
14 Анжер 36 41
15 ФК Кан 36 37
16 Лилль 36 35
17 Страсбур 36 35
18 Тулуза 36 34
19 Труа 36 32
20 Метц 36 26
Полная таблица

топ-5 тегов