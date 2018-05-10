ПСЖ ждет наказания от УЕФА за нарушение правила финансового Fair Play, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, парижане уже смирились с тем, что Союз европейских футбольных ассоциаций признает их вину в предоставлении ложных сведений по своим спонсорским контрактам. Однако чемпионы Франции все же надеются, что мерой наказания для них будет лишь штраф без наложения ограничения на подписание новых игроков и исключения из еврокубков.

Напомним, "Nike" официально представил игровую форму ПСЖ на сезон 2018/2019. | soccernews.ru