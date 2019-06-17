ПСЖ ждёт предложений по Дракслеру

ПСЖ готов этим летом продать вингера Юлиана Дракслера, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, парижский клуб ждёт достойных предложений по трансферу 25-летнего немца.

Интерес к звёздному футболисту проявляют "Бавария" и "Тоттенхэм".

В минувшем сезоне Дракслер сыграл за ПСЖ 46 матчей, забил 5 голов и сделал 12 ассистов. Его стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

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