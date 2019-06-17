ПСЖ ждёт предложений по Дракслеру
ПСЖ готов этим летом продать вингера Юлиана Дракслера, сообщает L’Equipe.
По сведениям издания, парижский клуб ждёт достойных предложений по трансферу 25-летнего немца.
Интерес к звёздному футболисту проявляют "Бавария" и "Тоттенхэм".
В минувшем сезоне Дракслер сыграл за ПСЖ 46 матчей, забил 5 голов и сделал 12 ассистов. Его стоимость оценивается в 35 миллионов евро.
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|Монпелье
|38
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|7
|Ницца
|38
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|Реймс
|38
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|Ренн
|38
|52
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|Страсбур
|38
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|12
|Нант
|38
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|13
|Анжер
|38
|46
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|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
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|38
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|38
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|ФК Кан
|38
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|38
|27