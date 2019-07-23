Птенцы Фрэнки. Кто из молодёжи "Челси" будет пользоваться доверием нового тренера

Не все рады назначению Фрэнка Лэмпарда, но юный талант лондонцев определённо выиграет от такого назначения.

Об этом долго судачили, но долгожданное назначение главным тренером Фрэнка Лэмпарда – в прошлом великолепного полузащитника, который отдал клубу лучшие годы своей карьеры – всё-таки состоялось. Почти сразу мы стали судачить о том, какой он построит «Челси» и какие игроки выиграют от такого назначения.

Мы склоняемся к мысли, что молодёжь, которую «Челси» использует редко и чаще всего маринует в арендах, будет рада такому боссу. Всё-таки Лэмпс известен своим доверием к молодому поколению.

Рис Джеймс

19-летний Рис Джеймс пока ещё не провёл ни единого профессионального матча за «Челси». Ещё в семилетнем возрасте защитник появился в академии клуба, а в сезоне 2017-18 он был назван молодым игроком года в команде.

Прошлый сезон, который Джеймс провёл в «Уигане», выдался удачным, хоть его коллеги и с трудом сохранили прописку в лиге. Защитник же попал в символическую сборную сезона. Сам «Уиган» тоже одарил юнца аж тремя наградами.

Англичанин немало поиграл за сборные разных возрастных категорий, но Саутгейт пока его не звал. Учитывая, что Аспиликуэте скоро стукнет тридцатник, Лэмпард наверняка найдёт применение Джеймсу.

Итан Ампаду

Не слышали об Ампаду? А зря, ведь он – ярчайший представитель Уэльса со времён Гарета Бейла.

18-летний защитник начал карьеру в «Эксетер Сити», и присоединился к «Челси» в 2017 году. В предыдущем клубе Ампаду побил возрастной рекорд, выйдя на поле в 15-летнем возрасте.

Дебютировал за «Челси» Ампаду в 17 лет, и всего сыграл 12 раз. Он уже заигран за национальную команду, футболку которой надевал 8 раз.

Кэйхилл как раз уходит, и это открывает двери перед юным дарованием.

Мейсон Маунт

20-летний Мейсон Маунт попал в академию «Челси» в 2005 году, когда ему было шесть лет. Первый профессиональный контракт он подписал в 2017.

Полузащитник пока за «Челси» не играл, но «Витесс» и «Дерби» очень высоко о нём отзывались.

В составе «баранов» Фрэнка Лэмпарда Маунт провёл 44 матча, забив 11 и сделав 5 результативных передач.

В отличие от Ампаду и Джеймса, Маунту будет сложно пробиться в основу, ведь с полузащитой у лондонцев полный порядок: Н’Голо Канте, Матео Ковачич, Росс Баркли, Жоржиньо и Рубен Лофтус-Чик свою позицию без боя не отдадут.

Тэмми Абрахам

Тэмми Абрахам присоединился к академии «синих» в 2004 году, а в 2016 подписал с ними профессиональный контракт. В АПЛ он дебютировал в 2016 году, но с тех пор он трижды оказывался в арендах – в «Бристоле», «Суонси» и «Астон Вилле».

21-летний нападающий забил 26 голов за 40 матчей в составе «вилланов», благодаря чему стал первым за 40 лет футболистом, который отметился более 25 голами за команду. Неплохо.

Оливье Жиру уже не молод, а Миши Батшуайи нестабилен. У Абрахама есть реальный шанс пробиться сразу в основу, благо тренер прекрасно его знает.

Каллум Хадсон-Одои

Мы многого ждём от 18-летнего Каллума Хадсона-Одои, который дебютировал в сборной ещё до того, как впервые поиграл в АПЛ. Вингер оказался важнейшим звеном в команде, которая выиграла Лигу Европы.

Каллум Хадсон-Одои оказался в академии «Челси» в 2007 году, когда ему было 7. В отличие от других, он никогда не был в аренде, а в основной команде дебютировал в сезоне 2017-18. Всего он провёл за клуб 24 матча.

В «Челси» Каллум Хадсон-Одои считается главным талантом. От него многого ждут: клубу уже пришлось четыре раза отбиваться от «Баварии», которая очень хотела бы подписать англичанина.

Юрий Сергеев

