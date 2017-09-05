Пуигмал стал игроком "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Эспаньола" Арнау Пуигмал продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "красные дьяволы" оформили все необходимые документы для трансфера 16-летнего футболиста, после чего стороны подписали контракт.

В ближайшее время Пуигмал присоединится к академии манкунианцев.

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