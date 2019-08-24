Пукки повторил достижение Погребняка 7-летней давности

Нападающий "Норвича" Теему Пукки поразил ворота "Челси" в матче третьего тура английской Премьер-лиги.

29-летний финн отличился уже пять раз в первых трёх играх АПЛ. Как сообщает Opta, он стал вторым игроком в истории с такими показателями на старте чемпионата.

Ранее 5 голов в 3 стартовых турах Премьер-лиги забивал только россиянин Павел Погребняк. Произошло это в составе "Фулхэма" в 2012 году.

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