Пукки признан лучшим игроком АПЛ в августе

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Пукки признан лучшим игроком АПЛ в августе

Английская Премьер-лига назвала лучшего игрока турнира по итогам августа.

Этого звания удостоился форвард "Норвича" Теему Пукки. Он опередил в голосовании Эшли Барнса ("Бернли"), Кевина де БрюйнеРахима Стерлинга, Серхио Агуэро (все - "Манчестер Сити") и Роберто Фирмино ("Ливерпуль").

Пукки стал третьим финном в истории АПЛ, получившим данную награду. Ранее её вручали Микаэлю Форсселлу и Сами Хююпя.

В течение августа нападающий "Норвича" забил 5 голов и сделал 1 ассист в 4 матчах.

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