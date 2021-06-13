Пукки прокомментировал матч против Дании назвав его самым трудным в жизни

Фото: инстаграм Пукки/Автор неизвестен

Форвард сборной Финляндии Теему Пукки высказался о матче 1-го тура группового Евро-2020 с Данией (1:0) и инциденте, произошедшем Кристианом Эриксеном.

"Можно сказать, это был самый тяжёлый матч в моей карьере. Мы узнали, что с Кристианом всё в порядке, но вернуться на поле было непросто. Мы были солидарны со сборной Дании, а они хотели продолжать встречу. Впереди у нас важная игра. Конечно, мы были рады победе, но в раздевалке царило совсем не такое чувство, которое обычно бывает после выигранных матчей", — приводит слова Пукки Ilta-Sanomat.

Напомним, что в конце первого тайма матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Финляндией Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной.

Также не пропустите: Бензема сказал, что готов на 100%. | http://soccernews.ru