Пулис: "Не интересуюсь закулисными разговорами о моем будущем в команде"

Главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пулис пообщался с журналистами после поражения от "Хаддерсфилда" (0:1) в матче 11-го тура чемпионата Англии.

По словам наставника, он не тревожится о своем будущем в команде.

"Меня не заботит работа руководства, не интересуюсь закулисными разговорами о моем будущем в команде. Моя забота – это работа с игроками. Это все, что меня волнует. И проблемой я могу посчитать то, что футболисты могут выпасть из игры", - сказал наставник. | http://soccernews.ru