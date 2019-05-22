Пулишич: "АПЛ - лучшее место для того, чтобы показать себя"

Теги кристиан пулишиччелсиборуссия дортмундтрансферы

Пулишич: "АПЛ - лучшее место для того, чтобы показать себя"

Вчера, 21 мая, "Челси" представил Кристиана Пулишича. В связи с этим футболист рассказал, чего ждет от следующего сезона в АПЛ. Ранее американец выступал за дортмундскую "Боруссию".

"Я перешел в "Боруссию", когда мне было 15 лет. Я всегда этого хотел. Сейчас я чувствую, что переход в "Челси" будет верным шагом. В "Боруссия" я провел прекрасное время. Это невероятно - приехать в Англию и стать частью этой лиги. Это лучшее место для того, чтобы показать себя", - сказал Пулишич.

Пулишич перешёл в "Челси" из дортмундской "Боруссии" этой зимой за 64 миллиона евро. Последние полгода он провёл в "Боруссии" на правах аренды. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2024 года.

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