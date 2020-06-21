Пулишич: "Добавить в "Челси" такого игрока, как Вернер, просто невероятно"

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Пулишич: "Добавить в "Челси" такого игрока, как Вернер, просто невероятно"

Нападающий "Челси" Кристиан Пулишич высказался о победе в матче 30-го тура АПЛ с "Астон Виллой" (2:1).

"Очень рад был помочь команде. К счастью, смог забить гол и помочь достичь хорошего результата. Не думаю, что идеально ударил левой ногой, но я сделал достаточно.

Играть без фанатов - совсем другое. Некоторое время отсутствовал, поэтому было очень приятно вернуться на поле после травмы", - цитирует Пулишича Sky Sports.

Также футболист отметил, что рад видеть Тимо Вернера в команде.

А еще: Пулишич и Жиру принесли победу "Челси" в матче с "Астон Виллой"| http://soccernews.ru
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