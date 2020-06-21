Пулишич и Жиру принесли победу "Челси" в матче с "Астон Виллой"
В 30-м туре чемпионата Англии лондонский "Челси" победил бирмингемскую "Астон Виллу" со счетом 2:1. В первом тайме счет открыл Кортни Кос, но во второй половине победу "аристократам" принесли Кристиан Пулишич и Оливье Жиру.
"Челси" остался на четвертом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Астон Вилла" по-прежнему находится в зоне вылета на 19-й позиции.
"Астон Вилла" – "Челси" - 1:2 (1:0)
Голы: Хос, 43 - 1:0, Пулишич, 60 - 1:1, Жиру, 62 - 1:2
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Канте, Ковачич (Баркли, 55), Маунт, Лофтус-Чик (Пулишич, 55), Виллиан, Жиру.
Не пропустите: "Челси" готов продать Канте ради покупки Хаверца. | http://soccernews.ru
главное
-
Виктор Гончаренко написал заявление об уходе из ЦСКА
-
Футболисты "Уфы" и "Тамбова" подрались во время матча
-
Валерий Карпин назвал чемпионат России "первенством водокачки"
-
"Динамо" подтвердило информацию о заражении коронавирусом трех игроков основного состава
-
АЕК Карреры подписал нигерийского форварда
Лента новостей
-
Евсеев в инстаграме прокомментировал победный матч "Уфы" с "Тамбовом"
-
Тарасов прокомментировал победу "Рубина" в матче 23-го тура РПЛ с "Уралом"
-
Кикнадзе прокомментировал инцидент со стюардом и журналистом
-
Главный тренер "Локомотива" Николич ярко высказался о матче с "Оренбургом"
-
"Лудогорец" обыграл "Берое" и досрочно стал чемпионом Болгарии
-
Смолов прокомментировал рекордную победу "Сельты"
-
Лайвин Курзава может остаться в ПСЖ
-
1
Сарри выразил надежду на улучшение игры Роналду
-
Хавбек "Барселоны" Артур согласился перейти в "Ювентус"
-
1
Пулишич и Жиру принесли победу "Челси" в матче с "Астон Виллой"
-
Футболист киевского "Динамо" оценил свои шансы выиграть премию Golden Boy 2020
-
1
"Барселона" показала повреждение ноги Месси в результате фола со стороны игрока "Севильи"
-
"Локомотив" выиграл первый официальный матч под руководством Николича
-
"Локомотив" уволил стюарда, который ударил журналиста
-
Болельщики "Локомотива" в очередной раз выразили протест из-за ухода Семина
-
"Сельта" Смолова одержала самую победу в чемпионате Испании за последние 55 лет
-
ПСЖ назвал даты финальных матчей Кубка Франции и Кубка лиги
-
"Ювентус" готов использовать одного из своих игроков в сделке по трансферу Рауля Хименеса
-
"Ньюкасл" разгромил "Шеффилд Юнайтед" в матче АПЛ
-
"Ростов" хочет переиграть матч РПЛ с "Сочи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18