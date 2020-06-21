Пулишич и Жиру принесли победу "Челси" в матче с "Астон Виллой"

В 30-м туре чемпионата Англии лондонский "Челси" победил бирмингемскую "Астон Виллу" со счетом 2:1. В первом тайме счет открыл Кортни Кос, но во второй половине победу "аристократам" принесли Кристиан Пулишич и Оливье Жиру.

"Челси" остался на четвертом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Астон Вилла" по-прежнему находится в зоне вылета на 19-й позиции.

"Астон Вилла" – "Челси" - 1:2 (1:0)

Голы: Хос, 43 - 1:0, Пулишич, 60 - 1:1, Жиру, 62 - 1:2

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Канте, Ковачич (Баркли, 55), Маунт, Лофтус-Чик (Пулишич, 55), Виллиан, Жиру.

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