Пулишич: "Моя мечта - играть за "Реал"

Теги боруссия дортмундреал мадридкристиан пулишич

Пулишич: "Моя мечта - играть за "Реал"Вингер дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич рассказал о своей главной футбольной мечте.

"У каждого футболиста есть своя мечта. Одно же из моих желаний всегда было - играть за "Реал", потому что не многим игрокам в мире дано одеть эту футолку", - приводит слова 19-летнего игрока "шмелей" Don Balon.

В нынешнем сезоне Пулишич забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за "Боруссию".

Напомним, Шмельцер не хочет быть капитаном "Боруссии". | soccernews.ru

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