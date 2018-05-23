Пулишич: "Моя мечта - играть за "Реал"

Вингер дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич рассказал о своей главной футбольной мечте.

" У каждого футболиста есть своя мечта. Одно же из моих желаний всегда было - играть за "Реал", потому что не многим игрокам в мире дано одеть эту футолку ", - приводит слова 19-летнего игрока "шмелей" Don Balon.

В нынешнем сезоне Пулишич забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за "Боруссию".

Напомним, Шмельцер не хочет быть капитаном "Боруссии". | soccernews.ru