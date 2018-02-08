Пулишич не исключает своего переезда в АПЛ

Вингер дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич не исключает своего переезда в английскую Премьер-Лигу, информирует goal.com.

По сведениям источника, 19-летний игрок "шмелей" в будущем намерен попробовать свои силы именно в АПЛ. При этом предпочтительным вариантом продолжения карьеры для себя американец видит переход в "Манчестер Юнайтед", за который он болел в детстве.

В нынешнем сезоне Пулишич забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи в 26 матчах за "Боруссию".

Напомним, Маттеус раскритиковал трансферную политику дортмундской "Боруссии". | soccernews.ru