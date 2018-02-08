Пулишич не исключает своего переезда в АПЛ

Теги кристиан пулишичманчестер юнайтедборуссия дортмунд

Пулишич не исключает своего переезда в АПЛВингер дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич не исключает своего переезда в английскую Премьер-Лигу, информирует goal.com.

По сведениям источника, 19-летний игрок "шмелей" в будущем намерен попробовать свои силы именно в АПЛ. При этом предпочтительным вариантом продолжения карьеры для себя американец видит переход в "Манчестер Юнайтед", за который он болел в детстве.

В нынешнем сезоне Пулишич забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи в 26 матчах за "Боруссию".

Напомним, Маттеус раскритиковал трансферную политику дортмундской "Боруссии". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва во Флоренции: "Фиорентина" принимает "Ювентус"

Битва во Флоренции: "Фиорентина" принимает "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 26 69
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Ливерпуль 26 51
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 26 49
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 25 27
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Кристал Пэлас 26 27
15 Саутгемптон 26 26
16 Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Суонси Сити 26 24
18 Сток Сити 26 24
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов