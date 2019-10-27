Пулишич повторил достижение Дэмпси 7-летней давности

Вингер лондонского "Челси" Кристиан Пулишич стал вторым американцем в истории, которому удалось оформить хет-трик в матче АПЛ.

Напомним, что 21-летний футболист трижды поразил ворота "Бернли" в субботнем поединке десятого тура Премьер-лиги.

Пулишич повторил достижение Клинта Дэмпси, который 21 января 2012 года в составе "Фулхэма" забил три гола "Ньюкаслу".

Не пропустите: "Челси" определился с первым футболистом, которого они подпишут после снятия трансферного запрета. | http://soccernews.ru