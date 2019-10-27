Пулишич повторил достижение Дэмпси 7-летней давности
Вингер лондонского "Челси" Кристиан Пулишич стал вторым американцем в истории, которому удалось оформить хет-трик в матче АПЛ.
Напомним, что 21-летний футболист трижды поразил ворота "Бернли" в субботнем поединке десятого тура Премьер-лиги.
Пулишич повторил достижение Клинта Дэмпси, который 21 января 2012 года в составе "Фулхэма" забил три гола "Ньюкаслу".
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