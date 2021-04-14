Пулишич повторил достижение Месси

Фото: инстаграм Кристиана Пулишича/Автор неизвестен

Американский нападающий лондонского "Челси" Кристиан Пулишич повторил рекорд аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси по числу заработанных фолов в матче Лиги Чемпионов.

В ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов между "Челси" и "Порту" футболисты португальского клуба сфолили на Пулишиче 11 раз. Столько раз на Месси сфолили игроки "Реала" в полуфинале турнира в 2011 году.

В нынешнем сезоне 22-летний Пулишич провел за "Челси" 32 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

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