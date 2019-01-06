Пулишич прокомментировал переход в "Челси"

Новичок "Челси" Кристиан Пулишич прокомментировал свой грядущий переход в лондонский клуб.

"Я всегда хотел выступать в АПЛ. С нетерпением жду момента, когда выйду на поле в первом матче в составе "Челси". Мне всегда нравился стиль игры этой команды. Думаю, что он мне очень подходит. Надеюсь, что болельщики "Боруссии" с пониманием относятся к моему решению. Обещаю им, что отдам все свои силы в матчах этого сезона" - приводит слова 20-летнего американца Goal.com.

Напомним, что "Челси" заплатил за перспективного вингера 64 миллиона евро, однако до лета футболист продолжит выступать за "Боруссию" на правах аренды.

В текущем сезоне Пулишич сыграл за "шмелей" 18 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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