Пулишич - самый молодой футболист, получивший звание лучшего игрока США

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич признан лучшим футболистом года в США, сообщает официальный сайт американской федерации футбола.

19-летний хавбек занял первое место по результатам голосования и набрал 94 процента голосов. В этом году Пулишич провел 9 матчей за сборную США, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Стоит отметить, что Пулишич стал самым молодым обладателем этой награды, опередив Лендона Донована, который завоевал ее в 2003-м году в возрасте 21 года.

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" может перехватить одну из главных трансферных целей "Барселоны". | http://soccernews.ru