Пулишич выбыл на месяц из-за травмы

Хавбек дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич травмировался в товарищеской игре США - Чили.

Как сообщает ESPN, 20-летний американец надорвал мышцу, из-за чего выбыл на три-четыре недели.

В этом сезоне на счету Пулишича пять забитых мячей и четыре ассиста в 25 играх.

Напомним, что минувшей зимой Пулишич стал игроком "Челси", однако лондонский клуб оставил его в "Боруссии" до конца сезона.

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