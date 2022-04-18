Пулишич высказался о выходе в финал Кубка Англии

Фото: твиттер Пулишича\Автор неизвестен

Атакующий хавбек сборной США и лондонского "Челси" Кристиан Пулишич высказался по поводу выхода в финал Кубка Англии, где сыграет против "Ливерпуля".

"Это здорово что в финал вышел "Ливерпуль". Мы определенно хотим еще раз сыграть против них. Это будет действительно классный матч. С нетерпением ждем этого испытания.

Надеюсь, мы сможем их превзойти. Мы рассчитываем, что нам удастся взобраться на вершину", - сказал американский игрок.

Игра между "Челси" и "Ливерпулем" состоится 14 мая в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

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