Пулишич помог "Челси" обыграть "Зальцбург"
"Челси" обыграл "Зальцбург" (5:3) в товарищеском матче в Австрии.
В составе победителей дубль оформил Кристиан Пулишич, Росс Баркли, Педро Родригес и Миши Батшуайи.
"Зальцбург" - "Челси" - 3:5 (0:3)
Голы: Пулишич, 20 - 0:1, Баркли, 23 (с пенальти) - 0:2, Пулишич, 28 - 0:3, Онгене, 50 - 1:3, Педро, 57 - 1:4, Минамино, 85 (с пенальти) - 2:4, Батшуайи, 88 - 2:5, Минамино, 90+2 - 3:5.
"Зальцбург": Станкович (Кен, 46), Ульмер (Менса, 46), Понграчич (Онгене, 46), Р.Кристенсен (Фаркаш, 46), Самассеку (Юнузович, 46), Ашимеру (Бернед, 46), Собослои (ван дер Верфф, 46), Камара (Окугава, 46. Минамино, 75), Мвепу (Диарра, 46), Хван Хи Чхан (Дака, 46), Холанд (Койта, 46).
"Челси": Аррисабалага, Зума, Давид Луиз (Маунт, 74), Эмерсон (Алонсо, 75), Аспиликуэта (Дзаппакоста, 82), Баркли, Пулишич (Томори, 74), Жоржинью (Кенеди, 74), Ковачич (А.Кристенсен, 81), Педро, Абрахам (Батшуайи, 75).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16