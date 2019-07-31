Пулишич помог "Челси" обыграть "Зальцбург"

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Пулишич помог "Челси" обыграть "Зальцбург"

"Челси" обыграл "Зальцбург" (5:3) в товарищеском матче в Австрии.

В составе победителей дубль оформил Кристиан ПулишичРосс БарклиПедро Родригес и Миши Батшуайи.

"Зальцбург" - "Челси" - 3:5 (0:3)

Голы: Пулишич, 20 - 0:1, Баркли, 23 (с пенальти) - 0:2, Пулишич, 28 - 0:3, Онгене, 50 - 1:3, Педро, 57 - 1:4, Минамино, 85 (с пенальти) - 2:4, Батшуайи, 88 - 2:5, Минамино, 90+2 - 3:5.

"Зальцбург": Станкович (Кен, 46), Ульмер (Менса, 46), Понграчич (Онгене, 46), Р.Кристенсен (Фаркаш, 46), Самассеку (Юнузович, 46), Ашимеру (Бернед, 46), Собослои (ван дер Верфф, 46), Камара (Окугава, 46. Минамино, 75), Мвепу (Диарра, 46), Хван Хи Чхан (Дака, 46), Холанд (Койта, 46).

"Челси": Аррисабалага, Зума, Давид Луиз (Маунт, 74), Эмерсон (Алонсо, 75), Аспиликуэта (Дзаппакоста, 82), Баркли, Пулишич (Томори, 74), Жоржинью (Кенеди, 74), Ковачич (А.Кристенсен, 81), Педро, Абрахам (Батшуайи, 75).

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