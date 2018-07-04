"Puma" представила три комплекта игровой формы "Марселя" на следующий сезон

Теги марсель

"Puma" представила три комплекта игровой формы "Марселя" на следующий сезонНемецкая компания "Puma" представила три комплекта игровой формы "Марселя" на следующий сезон. Выполнены они будут в белом, голубом и темном оттенках.

Напомним, "Марсель" готов сделать Балотелли своим самым высокооплачиваемым игроком. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 8 тура

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 8 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
Полная таблица

топ-5 тегов