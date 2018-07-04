Немецкая компания "Puma" представила три комплекта игровой формы "Марселя" на следующий сезон. Выполнены они будут в белом, голубом и темном оттенках.

Напомним, "Марсель" готов сделать Балотелли своим самым высокооплачиваемым игроком. | soccernews.ru