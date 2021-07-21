Puma прокомментировала схожесть форм "Краснодара", "Крыльев" и "Сочи"
Фото: инстаграм "Крыльев"/Автор неизвестен
Немецкая компания спортивной одежды и экипировки Puma прокомментировала схожесть формы "Краснодара", "Крыльев Советов" и "Сочи".
Напомним, что дизайн третьей формы "Сочи" похож на основной комплект "Крыльев Советов", а также на вратарску форму "Краснодара".
"В мире футбольной экипировки, к сожалению, такое иногда происходит. Для выбора игровой формы клубам в преддверии каждого футбольного сезона предоставлен экипировочный каталог. В этом году среди всего перечня игровых форм дизайн, который был выбран для "Сочи" и "Крыльев Советов", являлся наиболее привлекательным и желанным с точки зрения графики в сравнении с другими однотонными игровыми майками. В связи с этим ряд клубов выбрали себе именно его.
В начале года форму "Крыльев" выбрали сами болельщики – голосование проводилось среди владельцев абонементов. "Сочи" по ходу прошлого сезона принял решение о смене партнера-экипировщика и самостоятельно выбирал форму на сезон-2021/2022. Вратарская форма "Краснодара" соответствует дизайну вратарской формы топовых клубов Puma – такая же у вратарей "Сити", "Серветта", "Шахтера" и "Боруссии".
Стоит отметить, что данная форма "Сочи" заявлена на сезон как третья, кубковая, и не будет иметь пересечений с формами "Крыльев Советов" в РПЛ. Домашняя и гостевая форма "Сочи" имеет отличный от других клубов дизайн.
Индивидуальный дизайн игровой формы разрабатывается только для топовых клубов. В РПЛ это "Краснодар". Для вратарской формы индивидуальный дизайн не предусмотрен.
Для остальных клубов по экипировочному каталогу предоставлен ограниченный рэндж дизайнов игровой формы, в связи с чем возможны пересечения. В целом число шаблонов большое, но не каждый может подойти клубу – важно учитывать командные цвета", – сказали в российском представлении компании для "Чемпионата".
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